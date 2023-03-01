Depremi haber alır almaz yola çıktılar: "Neyle karşılaşacağımızı bilmeden yola çıktık"

Menemen Belediye personelinden oluşan Menemen Belediyesi Arama Kurtarma ekibi (MAKUR), Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinde AFAD koordinasyonuyla enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için bölgenin yardımına koştu. MAKUR görevlisi Burcu Taklak, “Giderken neyle karşılaşacağımızı bilmeden yola çıktık” diye konuştu.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’ın talimatıyla doğal afetlere karşı kurulan 24 kişilik Menemen Belediyesi Arama Kurtarma ekibi (MAKUR), merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde AFAD koordinesinde bölgeye yardım etmek için depremin ilk gününde bölgeye gitti. İlk kez sahaya çıkan ekipten Burcu Taklak orada yaşananlar anlatarak, “Biz bölgede 10 gün kaldık. Bu süreçte ekip ikiye bölündü. 24 saat olacak şekilde arama kurtarma faaliyeti yürüttük. Canlı ve cansız fark etmeden arama kurtarma yaptık” dedi.

“İzmir AFAD koordinesiyle orada çalıştık”

AFAD koordinesiyle çalışma yürüttüklerini vurgulayan MAKUR ekibinden Burcu Taklak, “Depremin olduğu günün gecesi başkanlarımızla iletişime geçtik ve belediyede toplandık. Sonrasında da bölgeye hareket ettik. İzmir bölgesinde deprem alanına giden ilk belediye Menemen Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi oldu. Giderken neyle karşılaşacağımızı bilmeden yola çıktık. Gittiğimizde bir kürek uzatsak, bir bardak çorba versek ve birinin omzuna elimize atsak yetecek diye gittik. Ama oraya vardığımızda ortam öyle değildi. İzmir AFAD koordinesiyle orada çalıştık” dedi.

“10 gün boyunca bölgede yardım ettik”

Deprem bölgesinde 10 gün kaldıklarını dile getiren Taklak, “Biz bölgede 10 gün kaldık. Bu süreçte ekip ikiye bölündü. 24 saat olacak şekilde arama kurtarma faaliyeti yürüttük. Canlı ve cansız fark etmeden arama kurtarma yaptık. Enkaz kaldırmaya geçildiğinde de insani yardıma döndü. Çünkü elimizde belediyenin bizim için verdiği konserve ve kıyafetleri oradaki depremzedelere dağıttık” şeklinde konuştu.

“Hayalimiz mahalle gönüllülerini oluşturmak”

En çok etkilendiği olayı anlatan taklak sözlerini şöyle tamamladı: “Bizi en çok etkileyen çıkardığımız insanlar cansızdı ve hepsi birbirine sarılmıştı. Yani 4 kişi çıkardıysak o 4 kişide birbirine sarılmış vaziyette çıkıyordu. Menemen Belediyesi Arama Kurtarma ekibini olarak profesyonel kadroyu kurmak ve afetlerde yar almak bizim hep hayalimizdi. Ama bizim daha büyük bir hayalimiz var, mahalle afet gönüllülerini oluşturmak. Bununla alakalı muhtarlarla görüşmeler gerçekleştirdik. Her mahalleden en az 50 genci mahalle afet gönüllüsü olarak yetiştirmek istiyoruz. Kent herhangi bir afete maruz kaldığında dışarıdan bir yardım beklemek yerine oradaki gönüllülerimiz çare olacak.”

Menemen Belediye personelinden oluşan Menemen Belediyesi Arama Kurtarma ekibinden Hüseyin Gegeroğlu da yaşadıklarını paylaşarak, “Tüm kentin yıkılmış olduğunu görüyorsunuz ve bu çok acı bir tecrübe. İzmir depreminde 10 tane bina yıkılmıştı ve normalde karşılayabiliyordum çünkü arka sokakta hayat devam edebiliyordu, arabalar geçiyordu, trafik lambaları yanıyordu ve marketler açıktı. O kadar büyük bir afetti ki, çevrede bir tane hayvan göremedik” diyerek sözlerini tamamladı.

(Hİ-