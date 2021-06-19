banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi
Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi
İBB Başkanı İmamoğlu, Akit TV'ye haciz gönderdi
İBB Başkanı İmamoğlu, Akit TV'ye haciz gönderdi
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

Depreme telefoncuda yakalandılar, böyle kaçtılar

İstanbul’da 3.9 büyüklüğündeki hissedilen depreme telefoncuda yakalanan vatandaşların kaçış anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Genel 19.06.2021, 16:22
Depreme telefoncuda yakalandılar, böyle kaçtılar

İstanbul’da 3.9 büyüklüğündeki hissedilen depreme telefoncuda yakalanan vatandaşların kaçış anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Kartal’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7.06 kilometre derinliğinde gerçekleşen depreme telefoncuda yakalananların kaçış anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların panik halinde kaçtığı görüldü. Görüntülerde kaçmaya başlayan şahsın sonra dönerek telefonunu aldığı görülüyor.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
24°
parçalı az bulutlu
banner493