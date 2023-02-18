Depreme karşı riskli bulunan okullar görüntülendi

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde depreme karşı riskli bulunduğu için eğitim ve öğretime ara verilen 93 okuldan birkaçı görüntülendi. Öğretmenler, sınıflarda kalan eşyalarını toparlayıp okullardan çıktı.

İstanbul’da 20 Şubat Pazartesi günü itibarıyla, riskli bulunan 93 okulda eğitim ve öğretim yapılmayacağı, bu okulların ihtiyaca göre taşımalı eğitim çerçevesine alınacağı, eğitim gören öğrencilerin depreme güvenli okullara nakledileceği duyurulmuştu. Bu çerçevede İstanbul’un çeşitli ilçelerinde bulunan, eğitim ve öğretimin yapılmayacağı okullar arasında yer alan Kağıthane’deki Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Küçükçekmece’deki Kanarya Ortaokulu, Bahçelievler’deki Hürriyet İlkokulu ve Beşiktaş’taki Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi görüntülendi. Öğretmenler, okullara gelerek sınıflarda kalan son eşyalarını toparlayıp okuldan ayrıldı.

Küçükçekmece Kanarya Ortaokulu’nun öğretmeni, “Okulu boşaltıyoruz, eşyalarımızı topluyoruz; okulumuz taşınacak” dedi.