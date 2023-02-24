Depremden sonra parklar çocuksuz kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde yaşanan ölüm ve göçlerden dolayı önceden çocuk seslerinden geçilmeyen parklar, şimdi çocuksuz kaldı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde depremin ardından ilçe adeta hayalet şehre dönüştü. Yüzlerce bina yıkılırken, gerek ölümler gerekse de Elbistan’da yaşayanların ilçeyi terk etmesinden dolayı binlerce ev, iş yeri, konut ve toplu alanlar boş kaldı. Bunlardan biri de ilçedeki parklardı. Deprem öncesi çocuk sesleriyle yankılanan parklar, deprem sonrası sessizliğe büründü.