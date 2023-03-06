Depremden kurtarılan hayvanlara Tatvan kucak açtı

BİTLİS (İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, depremden etkilenen 25 hayvan ise tedavileri için Bitlis’in Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ekiplerince ilçeye getirildi.

Depremin ilk gününden bu yana deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım elini uzatan Bitlis’in Tatvan Belediyesi ekipleri, her alanda koşuştururken hayvanları da unutmadı. Gönüllü veteriner hekimler ve teknikerler derneği, Türk Veteriner Hekimler Birliği ile işbirliği içerisinde olan Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ekipleri, enkazdan çıkarılan hayvanların ilk müdahalesini deprem bölgesindeki mobil veteriner kliniği çadırlarında yaptıktan sonra sahipsiz ve evsiz kalan 25 hayvanı ilçedeki merkeze getirdi. Tedavilerinin ardından sahiplendirme işlemlerine geçeceklerini söyleyen yetkililer, hayvanların rutin kontrollerine devam edeceklerini aktardı.

Tedavileri yapıldıktan sonra mikroçipler takılıp sahiplendireceklerini söyleyen Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği Başkanı Ömer Selçin, “Bu büyük depremlerde öncelikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya’ya çalışmalar yaptık. Elimizden geldiği kadar gerek insanlara gerekse hayvanlara müdahale etmeye çalıştık. Son olarak da Türk Veteriner Hekimler Birliğine gelen ihbarla 25 kedi ve 2 köpeğin Malatya’daki müdahalesinde bulunduk. Tabii ki orada tekrar yaşam alanı bulamayacağı için müdahalede bulunduğumuz hayvanları Tatvan’a transfer ettik. Ardından bu hayvanların tedavisine başlayacağız. Tedavileri yapıldıktan sonra mikroçipleri takılıp bu hayvanları yeni ailelerine sahiplendireceğiz” diye konuştu.

Hayvanların bazılarında üst solunum yolu enfeksiyonu, bazılarında ise depremden sonra oluşan hafif yaralanmalar olduğunu belirten Tatvan Belediyesi Veteriner Teknikeri Ömer Atış ise “Biz ekip olarak deprem bölgesinde sahaya indik hayvanlarımıza yardımcı olduk. Elimizden ne gelirse yaptık. Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği, Türk Veteriner Hekimler Birliği ve Hollanda merkezli Actie Zwerfhonden kuruluşunun destekleriyle ortak çalıştık. Bölgedeki hayvanlarımızı aldık. Tabi bunlar çaresizlerdi. Tatvan Belediyesi olarak biz bu hayvanlarımıza kucak açtık. Aldığımız bu hayvanların bazılarında üst solunum yolu enfeksiyonu, bazılarında ise depremden sonra oluşan hafif yaralanmalar var. Biz bu hayvanları ilk aldığımızda deprem bölgesinde bulunan yardım merkezine götürdük. İlk müdahalelerini deprem bölgesinde yaptıktan sonra Tatvan’daki merkezimize getirdik. Buradaki tedavilerine devam edeceğiz. Tedavileri bittikten sonra kısırlaştırıp, aşılayıp mikroçipleri takacağız ve sahiplendirip yeni ailelerine vereceğiz. Bu konuda herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.