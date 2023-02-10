Depremden etkilenen vatandaşlar için cuma namazında dua edildi

Ankara’daki camilerde kılınan cuma namazlarında, depremde vefat eden vatandaşlar için dualar okundu.

Ankara’da cuma namazında, deprem nedeniyle vefat eden, enkaz altında kalan ve yaralı halde olan vatandaşlar için dua edildi. Cuma hutbesinde, "Millet olarak hepimizin ciğerini dağlayan çok büyük depremlerle sarsıldık. Ateş sadece düştüğü yeri değil, hepimizin yüreğini yaktı. Dillerimizde dua, içimizde umutla enkazların başında bekledik. Canlarımızı kurtarmak, birbirimize el uzatmak için hep birlikte seferber olduk" ifadelerine yer verildi.

Kur’an-ı Kerim’de geçen, "Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Muhakkak her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır" ayetinin mealine dikkat çekilirken, cuma namazı sonrasında depremden etkilenen iller dışındaki bütün camilerde deprem bölgesine yardım toplanacağı bildirildi.