Medical Park Seyhan Hastanesi’nde gerçekleştirilen Buluttan Hayaller Atölyesi’nde depremden etkilenen farklı yaş gruplarından çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Medical Park Seyhan Hastanesi’nde Psikolog Ayşe Nur Bilginturan ve Sanat Eğitmeni Şevval Yürüyen moderatörlüğünde gerçekleştirilen Buluttan Hayaller Atölyesi’nde depremden etkilenen farklı yaş gruplarından çocuklar için etkinlik düzenlendi. Buluttan Hayaller sanat atölyesinde, çeşitli sanat materyalleri kullanılarak çocukların kendilerini ifade etmesi ve yaşadıkları sorunlara karşı farklı yöntemlerle baş etme yolları üzerinde çalışmalar yapıldı. Medical Park Seyhan Hastanesi’nde düzenlenen etkinlikte öncelikle başlangıç oyunlarıyla birlikte çocukların birbiriyle ilişki kurup rahatlamaları sağlandı. Ardından beraber yapılan bulut resimleri ve bulut heykelleri, bulutlarda dans etkinliği, mutluluk bulutum, hikâye yazımı gibi sanat aktiviteleriyle çocukların hayal güçlerini geliştirip geleceğe umutla bakabilmeleri ve yaşadıkları korkudan arınabilmeleri adına güvenilir bir ortamda birlikte zaman geçirmeleri sağlandı.

“Çocukları yaşıtlarıyla bir araya getirmeyi amaçladık”

İki farklı yaş grubuna yönelik yapılan çalışmada amaçlarının, çocukların kendi yaş grupları ile bir araya gelmelerini sağlamak olduğunu belirten etkinliğin Sanat Yönetmeni Şevval Yürüten, “Depremden etkilenen çocukların yaşadıkları korku ve endişeyi sadece kendilerinin yaşamadığını, başkalarının da bunu deneyimlediğini ve çocukların yalnız olmadıklarını fark etmelerini sağlamak amacıyla bu etkinliği yaptık” şeklinde konuştu.

Sanat atölyesinde moderatörlük yapan Medical Park Seyhan Hastanesi Psikoloğu Ayşe Nur Bilginturan ise bu etkinlikle ülkece yaşadığımız afet sonrasında, depremden en çok yara alan çocuklarla bir araya gelmek ve onlara hayal etmenin hala mümkün olduğunu yeniden hatırlatmak istediklerini dile getirdi. Psikolog Bilginturan, “Depremden zarar görmüş çocuklara sevgiyle, şefkatle ve dayanışma gücüyle sahip çıkılması gerekir. Bu süreçte böyle güzel etkinliklerle kendilerine psikolojik açıdan destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.