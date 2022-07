Depremde zarar gören Tevekkeli Camii minaresi onarıldı

Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz Salı günü meydana gelen depremde zarar gören Tevekkeli Camii minaresi Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri tarafından onarıldı.

Dulkadiroğlu ilçesi Tevekkeli mahallesi merkezli meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremde hasar gören Tevekkeli Camii minaresi zarar gördü. Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, minarenin külah ve alem kısmında oluşan hasarı büyük bir özenle tamir etti.

Yapılan çalışma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi: “Geçtiğimiz Salı günü ilçemiz genelinde hissedilen dikkate değer bir şiddette deprem yaşadık. Merkez üssü Tevekkeli mahallemiz olan bu depremde çok şükür herhangi bir can kaybı yaşamadık. Tevekkeli mahallemizde camii minaresinde oluşan hasar dışında kayda değer bir durum yaşanmadı. Yerinde bizzat incelediğim camimizde çok büyük bir hasar da oluşmamıştır. Minare kısmının külah ile alem arasında oluşan hasarı da ekiplerimiz büyük bir dikkat ile tamir etti. Malum deprem kuşağında yer alıyoruz. Bu hususta vatandaşlarımızın her zaman dikkatli ve duyarlı olmalarını temenni ediyorum.”