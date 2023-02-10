Depremde zarar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları yapılan Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, depremde zarar gören Hacılar Merkez Cami minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.

Yıkıcı depremin etkilediği Osmaniye Düziçi ilçesinde, enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Tehlike arz eden yapılar da kontrollü şekilde yıkılıyor. 1957 yılında ibadete açılmış Hacılar Merkez Cami’nin minaresi depremde zarar görünce iş makineleri bugün camiye geldi. Çevre güvenliği alındıktan sonra minare kontrollü şekilde yıkıldı.