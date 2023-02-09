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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ülkemizde meydana gelen depremden etkilenen bölgelerimizdeki durum ve yardımlar ele alındı.
Depremde yol yarıldı, ticari araç içine düştü
Osmaniye’de depremde yarılan karayolunun içine ticari araç düştü. Ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.
Genel 09.02.2023, 19:49
Osmaniye’de depremde yarılan karayolunun içine ticari araç düştü. Ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinde E-5 karayolunun Osmaniye-Nurdağı kesiminde yol yarıldı. Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki çukura 79 MA 4255 plakalı bir ticari araç düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.