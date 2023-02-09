Depremde yol yarıldı, ticari araç içine düştü

Osmaniye’de depremde yarılan karayolunun içine ticari araç düştü. Ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinde E-5 karayolunun Osmaniye-Nurdağı kesiminde yol yarıldı. Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki çukura 79 MA 4255 plakalı bir ticari araç düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.