Depremde yaralanan 4 çocuk Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi

Kahramanmaraş merkezli iki depremle büyük yıkımın yaşandığı 10 ildeki yaralı depremzedeler Manisa Şehir Hastanesine de getirilmeye başlandı. Ambulanslarla getirilen 4 çocuk yaralının yatışı yapılırken, 2 ambulansın daha yaralıları getirmek için yolda olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli iki depremle büyük yıkımın yaşandığı 10 ildeki yaralı depremzedeler ülkenin dört bir yanındaki hastanelere sevk edilmeye devam ederken, Manisa Şehir Hastanesine de ilk yaralılar gelmeye başladı. Ambulanslarla Mersin’den getirilen 4 çocuğun Manisa Şehir Hastanesine getirilerek yatışları yapıldığı ve tedavilerine başlandığı, 2 ambulansın daha Manisa Şehir Hastanesine yaralı getirdiği bildirildi. Alınan bilgiye göre bölgedeki hastanelerden yaralı sevklerinin devam edeceği öğrenildi.