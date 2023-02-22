Depremde tekerlekli sandalyesi kırılan vatandaşın çağrısına valilik koştu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı Gökçedere Köyü’nde deprem sonrası yıkılan evde tekerlekli sandalyesi kırılan engelli vatandaşın imdadına valilik koştu.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı Gökçedere Köyü’nde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yıkılan ev içinde tekerlekli sandalyesi kırılan engelli vatandaşın talebi koordinatör olan Şırnak Valisi Osman Bilgin’in talimatıyla karşılandı.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçedere Köyü’nde kalan aile için ekipler seferber oldu. Engelli ve bir kolu kırık olan vatandaş için tekerlekli sandalye götüren ekipler burada ailenin bütün ihtiyaçlarını karşıladı. Engelli vatandaş Cennet Kösoğlu’nun ablası, "Öncelikle başımız sağ olsun. Gün birlik günü. Allah herkesten razı olsun. İnşallah böyle felaketler görmeyiz. Engelli kardeşimin sandalyesi kırılmıştı. Sağ olsun ekipler getirdi" dedi.

Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü depo sorumlusu Hazım Ücün, depremin ilk gününden itibaren Şırnak Valiliği koordinasyonluğunda burada depo sorumluluğu görevini yaptığını söyledi. Engelli bir vatandaşın tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu aktaran Ücün, "Ufakta olsa yaralarına merhem olmuş olduk bütün ihtiyaçlarını gideriyoruz’’ dedi.