Depremde soğukkanlılığıyla dikkat çekmişti, çalışmaya devam etmiş

İzmir’de meydana gelen depremde soğukkanlılığını bozmayan avukatlık ofisi çalışanının o anları kameralara yansıdı. Atilay Özün deprem sırasında yaşadığı soğukkanlılığı, “Bu kadar olabileceğini asla düşünmedim ben. En azından kendimi korumaya alırdım. Deprem sonrasında çalışmaya devam ettim” diyerek anlattı.

İzmir’de meydana gelen ve 114 kişinin hayatını kaybettiği büyük depremle ilgili yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir avukatlık ofisi çalışanı Atilay Özün, Konak’taki ofiste depreme yakalanıyor. Özün, deprem anında soğukkanlılığını korurken, o sırada yine İzmir’de yaşayan bir arkadaşıyla telefonla konuşuyor ve deprem geçinceye kadar telefonu elinden bırakmıyor. Tüm bu anlar kameralara yansırken, Atilay Özün, deprem sırasında nasıl soğukkanlı kaldığını anlattı.

“Geçer diye düşündüm”

Özün, “Çalışıyordum, bir sürü işim vardı o sırada arkadaşım aradı. Onunla telefondayken deprem başladı. Herhalde kısa süreli bir deprem daha önceki gibi geçer diye düşündüm. Deprem şiddetini artırdı ve o anda korkmaya da başladım; çünkü sağımız solumuz her tarafta eski binalar var, cami falan var onlar yıkılıyor mu onlara bakıyorum sürekli. Arkadaşım da tabi telefonla konuşurken o da sallanıyor yakın bir yerdeydi; ama tabii ki ciddi boyutlarda sıkıntı oluşturdu deprem” dedi.

Deprem sonrasında çalışmaya devam etmiş

Deprem sonrasında çalışmaya devam ettiğini belirten Özün, arkadaşlarıyla daha sonra dışarı çıktığını belirtti. Özün, şöyle devam etti:

“Bu kadar olabileceğini asla düşünmedim ben. En azından kendimi korumaya alırdım. Masanın altına veya üçgen gibi bir yere geçebilirdim. Daha önce birçok kez deprem yaşadım İzmir’de, onlar kısa süreliydi üç saniye beş saniye. Bunun da öyle olabileceğini düşündüm. Ayağa kalkmaya teşebbüs ettim ama kalkamadım. Telefondaki arkadaşım beni, ben de onu telkin ettim. Deprem bittikten sonra ise herkes dışarı çıktı; ancak ben çalışmaya devam ettim. Daha sonra da arkadaşlarla birlikte dışarı çıktık.”

Öte yandan, diğer ofis çalışanlarının depremde yaşadığı panik de kameralara yansıdı.