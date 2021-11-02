banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İbrahim Tatlıses 4. doz koronavirüs aşısını oldu
İbrahim Tatlıses 4. doz koronavirüs aşısını oldu
Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!
Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'

Depremde ölen ikizler için düzenlenen anma gecesinde duygu dolu anlar yaşandı

İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler vatandaşlar ve 15 yaşındaki ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alpgündüz için anma gecesi düzenlendi. Çınar ve Sayra Alpgündüz’ün annesi Tülin Alpgündüz ile kuzeni olan oyuncu İclal Aydın’ın katıldığı gecede duygu dolu anlar yaşandı.

Genel 02.11.2021, 23:44
Depremde ölen ikizler için düzenlenen anma gecesinde duygu dolu anlar yaşandı

İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler vatandaşlar ve 15 yaşındaki ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alpgündüz için anma gecesi düzenlendi. Çınar ve Sayra Alpgündüz’ün annesi Tülin Alpgündüz ile kuzeni olan oyuncu İclal Aydın’ın katıldığı gecede duygu dolu anlar yaşandı.

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi yaşamını yitirmişti. Depremde tamamı yıkılan ve 36 kişinin yaşamını yitirdiği Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 75 saat sonra ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alpgündüz’ün cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Depremin 1. yıl dönümünde Çınar ve Sayra Alpgündüz ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma gecesi düzenlendi.

“İlk defa kendimi bu kadar çaresiz hissettim”

Anma etkinliğine katılan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bu acı nasıl diner bunu nasıl biraz daha hafifletebiliriz diye hep düşündüm. Ama inanın karşılığı yok. İlk deprem anında belediyeden çıkıp Rıza Bey Apartmanı’na gittiğimde ilk defa kendimi bu kadar çaresiz hissettim. O zaman aklınızda ne belediye başkanlığınız ne konumunuz kalıyor ve her şey yitip gidiyor. Bizi zor duruma sokan işlerden bir tanesi de arkadaşların ‘Sayra ve Çınar’ın annesi ziyaretinize gelecek’ demeleri oldu. Kapı açıldığında bir anne ama kolunda iki kişi var ve yürüyemiyor. Yarım saat beni azarladı. Sonra ağladık ve gitti. O anneden bugün başka bir anneyi görmedik. O kentin belediye başkanı olarak çok mutlu ediyor beni. Çünkü oradan yeniden doğmak, yeniden çocuklarının anısını yaşatmak o toplumsal farkındalığa katkı sunabilmek, bunu pozitif bir şekilde yönlendirmek çok önemli” dedi.

Sayra ve Çınar’ın arkadaşlarından duygu dolu gösteri

Titremeden burnumuzun direği sızlamadan bu akşamı sonlandırmak çok zor diyen Sayra ve Çınar’ın drama öğretmeni Eylem Bütüner ise Sayra ve Çınar’ın arkadaş grubu tarafından sahnelenecek olan gösteri hakkında bilgi verdi. Arkadaş grubunun Sayra ve Çınar ile birlikte çekinmiş olduğu ilk fotoğrafı sergileyeceklerini belirten Bütüner, “Sonrasında Sayra ve Çınar’ın o muhteşem ışıklarıyla yeniden nasıl bir araya gelinir nasıl bir olunur onu göstermeye çalışacaklar” ifadelerini kullandı. Bütüner’in ardından sahneye çıkan ikizlerin arkadaşları tarafından yapılan gösteri duygu dolu anlara sahne oldu. Sayra ve Çınar’ın sahne alan dans arkadaşları ise yaptıkları gösterinin ardından anne Tülin Alpgündüz’e çiçek hediye etti.

“Allah hiçbir ana babaya bu acıyı yaşatmasın”

“Tülin Alpgündüz’ün, geçen bir yıl içerisinde iki evladını birden bütün hayatını, geçmişini, anılarını kaybetmesinin ardından hayatta kalma anlam arayışına elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık” diyen İclal Aydın, “Allah hiçbir ana babaya bu acıyı yaşatmasın. Tülin hep ’beni anlamayın beni hiçbirinizin anlamasını istemiyorum’ dedi. Ama çok güzel bir soru sordu kendine. ’Onlar gitti ben kaldıysam bunun bir anlamı olmalı’ dedi. O anlam arayışı içerisinde su kuyuları, çeşmeler, derslikler, kütüphaneler yaptırdı. ’İyilik İkizim’ adını verdiği bir iyilik projesi başlattı. Bu gece çocuklarımızla beraber kaybettiğimiz 117 canı özlemle anıyoruz. Her felaket bizi birazcık daha yakınlaştırsın ve iyiliklerimizi büyütsün istiyoruz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6