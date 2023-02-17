Depremde hayatını kaybedenler için Kırklareli’de gıyabi cenaze namazı kılındı

Kırklareli’de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından, hayatını kaybedenler için tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırklareli’de de tüm camilerde cuma namazının ardından, vatandaşlar gıyabi cenaze namazında saf tuttu.

Namaz öncesinde tüm camilerde Kur’an-ı Kerim okunup dua edilirken, namazın ardından depremde vefat eden on binlerce kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.