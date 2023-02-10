Depremde hayatını kaybeden polis memuru ve eşi Kayseri’de toprağa verildi

KAYSERİ (İHA) – Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 2 depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden polis memuru ve eşi Kayseri’de toprağa verildi.

Kahramanmaraş’ta görev yapan ve meydana gelen depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden polis memuru Talat Tankurt ve eşi Nurdan Duman Tankurt, Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı. Polis memuru Talat Tankurt’un cenazesi, Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedilirken, eşi Nurdan Duman Tankurt’un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Hacılar İlçe Mezarlığı’na defnedildi. Polis memurunun acılı ailesi cenaze namazından sonra gözyaşlarına boğulurken, yakınları tarafından zor sakinleştirildi.

Öte yandan, Adıyaman’da yaşayan ve meydana gelen depremde göçük altında kalarak hayatını kaybeden Ulaş Yavuz isimli vatandaş da Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze namazına, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı.