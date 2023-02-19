Depremde hayatını kaybeden çocuklar için enkazları balonla süslediler

Hatay’da depremde hayatını kaybeden çocukları unutmamak için enkaz alanlarını balonlarla süslediler.

Türkiye 6 Şubat’ta iki büyük depremle sarsılırken, yıkımın en çok görüldüğü Hatay Antakya’da son görüntüler yürekleri dağladı. Ogün Abi Çocuk Derneği üyeleri ise yıkılan binaların altında kalan çocuklar için enkaz alanlarına balon astılar. Enkaz başına gelen Ahmet isimli bir vatandaş, moloz yığınının başında depremde hayatını kaybeden oğlu ve torunundan geriye kalan fotoğraf ve eşyaları görünce gözyaşlarını tutamadı.

Dernek Başkanı Ogün Sever Okur, "Bir sürü meleğimizi kaybettik. Onlara son hediyelerini verdik. Çocuklara ulaşmak için başlattığımız kampanya sonrasında derneğimiz faaliyet göstermeye başladı. Normalde çocukların her türlü sağlık problemlerinde ihtiyaçlarını karşılayıp, onlar için etkinlikler yapıyorduk. Fakat burada birçok çocuk maalesef enkaz altında kalarak göç ettiler. Çok üzgünüm" diye konuştu.