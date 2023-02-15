Depremde enkaz altında kalan hayvanlar da kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde yüzlerce köyde enkaz altında kalan küçük ve büyükbaş hayvanlar da telef olurken, veteriner hekimler ve belediye ekipleri bir çok köyde enkaz altında yaralı haldeki hayvanları kurtarıp onlara müdahale etti.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman’ın kırsal köylerindeki enkazlarda küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar önce belediye ekiplerinin iş makinesi ile müdahalesi sonrası kurtarıldı. Bölgede hazır bekleyen veterinerler de kurtardıkları hayvanlara müdahale edip su verdi.

Köylüler ise kurtarma çalışmasına katılan gönüllü veterinerlere teşekkür ettiler.