Depremde amatör telsizciler haberleşmede büyük rol oynadı

Kahramanmaraş merkezli deprem sırasında amatör telsizciler büyük rol oynadı. Haberleşmede kriz merkezinin eli ayağı olan amatör telsiziler sahadan aldıkları sıcak bilgileri anında iletti. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Adana Şubesi Başkanı Eyüp Ünsal, "Bizler kriz merkezi ile aramızda haberleşme yaptık. Sahadan aldığımız bilgileri kriz merkezine ilettik” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.4 büyüklüğündeki depremlerde amatör telsizciler cep telefonu iletişiminin kesildiği yerde devreye girerek haberleşmeyi sağladı. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Adana şubesine bağlı telsizciler sahaya inerek, kriz merkezlerine anında bilgileri aktardı.

“Telsizcilik hayatımızın bir parçası”

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Adana Şube Başkanı Eyüp Ünsal, ”Normalde amatör telsizcilik bir hobi, biz bunu hobi amaçlı yapıyoruz. Hayatımızın bir parçası. Elektronik bilgimiz olduğundan bunun birlikte bunu kamu yararına çalıştırıyoruz. Kamu yararına çalışan bir dernek statüsündeyiz. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti olarak, 1962 yılında kurulan bir cemiyet. Türkiye genelinde temsilcikleri var. Türkiye genelinde örgütlenmiş bir altyapımız var. Dolayısıyla 1990 yılında Körfez krizinde kamu yararına dernek statüsü kazandık, bakanlar kurulu kararıyla. Ayrıca uluslararası Avrupa Birliği telsizciler derneği üyesiz” dedi.

“Kendimizi güvene aldık sonra sahadan depremle ilgili bilgi geçtik”

Ünsal, "Adana şubesi olarak biz 6 Şubat gecesi depremi yaşadığımız anda ilk önce kendi can güvenliğimizi aldık. Cihazlarımız yedi yirmi dört açık. El cihazlarımız, araçlarımızda mobil cihazlarımız mevcut. Kendimizi güvene aldıktan sonra hemen zaten çevrimdeyiz. Arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Önce onların durumlarını değerlendirdik. Kendi güvenliğini sağlama alan arkadaşlarımız bulundukları bölgede mahallelerinde, çevrelerinde bu sefer depremle ilgili bilgi geçmeye başladılar” diye konuştu.

“Sahadan aldığımız bilgileri kriz merkezine ilettik”

Ünsal,”Akabinde ben direk valiliğin kriz merkez GAMER’e gittim. Çünkü orada her kurum ve STK’dan görevlileri bulunuyor. Başkan yardımcımız ise sahadaki arkadaşlarımızı organize etti. Bizler kriz merkezi ile aramızda haberleşme yaptık. Sahadan aldığımız bilgileri kriz merkezine ilettik. Oradan talepleri karşıladık, bir an önce olay yerine intikallerini sağladık” sözlerine yer verdi.