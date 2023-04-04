Depremde 1 kişinin öldüğü, 2 binanın yıkıldığı Tufanbeyli’de 79 bina hasarlı çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 binanın yıkıldığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde orta ve ağır hasarlı olarak tespit edilen 79 binanın yıkımına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen depremlerde Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 2 bina yıkıldı. Bina enkazında kalan 1 kişi hayatını kaybetti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, depremlerin ardından ilçede hasar tespit çalışması başlattı. Yapılan bu çalışmalarda 79 binanın ağır ve orta hasarlı olduğunu belirlendi. Ekipler bu tespitlerin ardından acil yıkılması gereken binaların yıkımına başladı. Ekipler, ilk olarak İstiklal Mahallesi’ndeki Erdoğan Çinçik’e ait 2 katlı binanın yıkımını gerçekleştirdi. Ekiplerin bir taraftan hasar tespit çalışması devam ederken, bir taraftan da yıkımların devam edileceği öğrenildi.