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Deprem Uzmanı Özmen: “Kastamonu’da meydana gelen deprem, kentin deprem tehlikesi altında olduğunu bir kez daha gösterdi”

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, “Kastamonu’da saat 06.37’de yaşanan 4.5 büyüklüğündeki deprem, Türkiye’nin diğer birçok ilinde olduğu gibi Kastamonu ilinin de deprem tehlikesi altında olduğu gerçeğini bir kez daha göstermiştir” dedi.

Genel 12.02.2021, 14:51
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Deprem Uzmanı Özmen: “Kastamonu’da meydana gelen deprem, kentin deprem tehlikesi altında olduğunu bir kez daha gösterdi”

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, “Kastamonu’da saat 06.37’de yaşanan 4.5 büyüklüğündeki deprem, Türkiye’nin diğer birçok ilinde olduğu gibi Kastamonu ilinin de deprem tehlikesi altında olduğu gerçeğini bir kez daha göstermiştir” dedi.

Özmen, merkeze bağlı Karamukmolla ve Ahlatçık köylerine yakın bir noktada meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Depremin Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayınlanmış diri fay haritasında gösterilmeyen bir fayda meydana geldiğine işaret eden Doç. Dr. Özmen, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Kastamonu için potansiyel bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Depremi Kastamonu kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra Ankara, Çankırı, Karabük ve Zonguldak’tan da hissedenlerin olduğuna dikkati çeken Özmen, “Ahlatçık ve Karamukmolla köylerine çok yakın bir noktada meydana gelen depremin merkez üssüne çok yakın yerde bulunan köylerde ufak çaplı hasar yapma ihtimali vardır. Bölgeyi tehdit eden en önemli fay Kuzey Anadolu Fayı’dır. Bu sabah meydana gelen deprem bu fay hattının yaklaşık 40 kilometre kuzeybatısında Ahlatçık’a yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıkta bir noktada yaşanmıştır. Depremin merkez üssüne en yakın köyler, merkez ilçeye bağlı Ahlatçık, Karamukmolla, Nalçıkuyucağı, Kurucaören ve Araç ilçesine bağlı Ömersin köyleridir” dedi.

“İRAP planı bir an önce bilimsel kriterlere uygun şekilde tamamlanmalı”

Özmen, geçtiğimiz günlerde Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde ilk toplantısı yapılan İl Afet Risk Azaltma Planı’nın (İRAP) bilimsel veriler ışığında tavizsiz bir şekilde uygulanmasında yarar olacağını söyledi. Afet ve afet yönetimi ile ilgili eğitimlerin de aralıksız sürdürülmesi gerektiğine değinen Özmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İçişleri Bakanlığınca 2021 yılı tüm Türkiye’de ‘Afet Eğitim Yılı’ olarak ilan edildi. Bu kapsamda Kastamonu’da da başta deprem olmak üzere her düzeyde afet eğitim çalışmalarına hız verilmesi, her türlü tehlikelere karşı hazırlıklı olunması açısından son derece önemli. Ayrıca, İRAP’ın da bir an önce bilimsel kriterlere uygun bir şekilde tamamlanması ve plan kapsamında belirtilen eylemlerin tavizsiz bir şekilde uygulanması çok yararlı olacaktır.”

“Yeni deprem tehlike haritasına göre Kastamonu yeniden ele alınmalı”

Özmen, 2019 yılının başında yürürlüğe giren yeni deprem tehlike haritasının Kastamonu’nun deprem tehlikesinde önemli değişikliklere neden olduğunu kaydetti. Haritaya göre deprem tehlikelerinde birtakım değişiklikler olduğunu aktaran Özmen, “Kimi ilçelerin deprem tehlikesi düşerken, kimi ilçelerin de deprem tehlikesi önemli oranda artmıştır. Yeni deprem tehlikesi haritasının Kastamonu iline etkileri ve yapılacak olan çalışmaları nasıl etkileyebileceği konusunda da vakit geçirmeden çalışmalar yapılması çok yararlı olacaktır” şeklinde konuştu.
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