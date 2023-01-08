Deprem sonrası ustaların tadilat yoğunluğu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de 23 Kasım’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından tadilat çalışmalarına başlandı. Kent genelinde tadilat çalışmalarını gerçekleştiren ustalar, en yoğun zamanlarını yaşıyor.

Düzce’de 23 Kasım 2022’de merkez üssü Gölyaka olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, birçok binada hasar oluşmuştu. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından tadilat çalışmalarına da başlandı. Tadilat ustaları, kent genelinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Oluşan her hasarın tek tek kontrollerini yapan ustalar, yapı sahiplerinin güçlendirme taleplerini de yerine getiriyor.

İşlerinin yoğun olduğunu söyleyen usta Mahir Arslan, "Deprem sonrasında tadilat yapıyoruz. İşler güzel, Allah’a şükür. Tadilat yaptıran çok kişi var. Sadece bizim yapmamıza gerek yok, vatandaşlar kendileri de evde yapabilirler. Tadilat yapması kolay, çok zor değil. Biz şimdi burada file çekeceğiz ve ardından sıvasını yapacağız" dedi.