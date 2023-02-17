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Deprem sonrası Ulu Camii’nin bahçesinde cuma namazı kılındı
Kahramanmaraş’ta meydan gelem depremlerin ardından bir kısmı hasar gören Kahramanmaraş Ulu Camii’nin bahçesinde, depremden sonra cuma namazı kılındı. Depremin üstünden geçen 2’nci cumada kılınan namaz, dron ile görüntülendi.
Genel 17.02.2023, 14:58
Kahramanmaraş’ta meydan gelem depremlerin ardından bir kısmı hasar gören Kahramanmaraş Ulu Camii’nin bahçesinde, depremden sonra cuma namazı kılındı. Depremin üstünden geçen 2’nci cumada kılınan namaz, dron ile görüntülendi.
Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, Elbistan’da 7,6’lık deprem felaketi yaşandı. Depremlerden sonra Kahramanmaraş’ta bulunan Maraş Ulu Cami-i Kebir camiinde, 2’nci cuma namazı kılındı. Caminin bahçesinde bulunan kalabalık cemaat, dron ile görüntülendi.
Namaz bittikten sonra, depremde hayatını kaybedenler için de gıyabi cenaze namazı kılındı.