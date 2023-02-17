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Deprem sonrası UIu Camii’nin bahçesinde Cuma namazı kılındı
Kahramanmaraş’ta meydan gelen depremlerin ardından bir kısmı hasar gören Kahramanmaraş Ulu Camii’nin bahçesinde depremden sonra cuma namazı kılındı. Depremin ardından 2’nci Cumasında kılınan namaz dron ile havadan görüntülendi.
Genel 17.02.2023, 14:47
Kahramanmaraş’ta meydan gelen depremlerin ardından bir kısmı hasar gören Kahramanmaraş Ulu Camii’nin bahçesinde depremden sonra cuma namazı kılındı. Depremin ardından 2’nci Cumasında kılınan namaz dron ile havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Elbistan’da 7.6’lık deprem felaketi yaşandı. Depremlerden sonra Kahramanmaraş’ta bulunan Maraş Ulu Cami-i Kebir Camii’nde 2’nci cuma namazı kılındı. Caminin bahçesinde bulunan kalabalık cemaat dron ile havadan görüntülendi. Namaz bitikten sonra depremde hayatını kaybedenler içinde gıyabi cenaze namazı kılındı.