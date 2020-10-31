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Deprem sonrası denizde ürperten görüntü

MERKEZ ÜSTÜ İZMİR’İN SEFERİHİSAR OLAN 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ YIKICI DEPREMİN ARDINDAN SIĞACIK MAHALLESİNİ VURAN TSUNAMİ SONRASINDA DENİZDEKİ YÜZLERCE TEKNE AÇIĞA SÜRÜKLENDİ

Genel 31.10.2020, 04:40
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Deprem sonrası denizde ürperten görüntü

Merkez üstü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından Sığacık mahallesini vuran tsunami sonrasında denizdeki yüzlerce tekne açığa sürüklendi. Kale içinde bulunan tüm dükkanlar ise sular altından kaldı. Binlerce turistin uğradığı tatil yöresi sessizliğe büründü.

İzmir’deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Seferihisar İlçesinde bulunan sahil kasabası olan Sığacık mahallesinde tsunami meydana geldi. 1 kişinin öldüğü facianın ardından deniz suları yükselerek önce mahallede bulunan Kale içindeki tüm dükkanları sular altında bıraktı.

Yüzlerce tekne denize sürüklendi

Denizde yaşanan gel git olayının ardından deniz bir anda çekildi. Denizin yaklaşık 200 metre çekilmesiyle birlikte irili ufaklı yüzlerce tekne karaya oturdu. Birçok yelkenli ise açıkta batmaya başladı. Sürüklenen teknelerin birçoğu açıkta yan yattı. Yaşanan tsunami sonrasından kale içi ve çevresindeki bulunan evlerin elektrikleri kesildi. AFAD, Kızılay ve birçok yardım kuruluşu bölgeye gelerek burada bulunan mahalle sakinlerine yiyecek, içecek ve battaniye dağıttı.

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