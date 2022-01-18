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Deprem sonrası Bünyan’da kriz masası kuruldu

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Emniyet Müdürü Vekili Savaş Özkaya, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Er, AFAD İl Müdürü Osman Adsız ve Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimi Nuri Çakır, İlçe Emniyet Müdürlüğünde kriz masası oluşturdu.

Genel 18.01.2022, 09:08
Deprem sonrası Bünyan’da kriz masası kuruldu

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Emniyet Müdürü Vekili Savaş Özkaya, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Er, AFAD İl Müdürü Osman Adsız ve Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimi Nuri Çakır, İlçe Emniyet Müdürlüğünde kriz masası oluşturdu.

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşın, ihtiyaç durumunda İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurmasını isteyen Başkan Özkan Altun, "İlçemizden gelen bildirimleri değerlendiriyor, saha tespit çalışmalarımızı etkin şekilde yürütüyoruz. İhtiyaç durumunda hemşehrilerimizi konuk evimizde ve Bünyan Devlet Hastanesinde misafir edeceğimizi bildiriyor, vatandaşlarımızın gerek duymaları halinde Bünyan Emniyet Müdürlüğümüze başvurmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürlüğüne gelen bildirimler doğrultusunda harekete geçen Başkan Altun, Kaymakam Gülen, AFAD Müdürü Adsız ve Acil Durum Müdahale ekipleri ilçe genelinde saha tespit ve inceleme çalışmalarını sabah saatlerine kadar sürdürdü. Tespit çalışmaları ardından alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalar istişare edildi.

Depremin hemen ardından Acil Durum Müdahale ekip ve yöneticileriyle bir araya gelerek işe koyulan Başkan Altun, "Bizim için en önemli olan şey vatandaşlarımızın hayatı. Şükürler olsun ki ilçemizde meydana gelen deprem sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yürüttüğümüz tespit çalışmalarında birkaç bina ve tek katlı evde hasar meydana geldiğini belirledik. Gerekli alanlarda önlemler alarak yapılacak çalışmaları istişare ettik. Vatandaşlarımızdan riskli bina ve evlere girmemelerini, olası durumlarda sakin kalmalarını ve devletimizin var gücüyle yanlarında olduğunu bilmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

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