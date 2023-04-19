Deprem sonrası artış gösterebilir: Satın aldığınız araç ’change’ çıkabilir

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrasında zarar gören otomobillerde ‘change’ adı verilen dolandırıcılığın artış gösterebileceği ileri sürülürken, otomobil alımı ve satımı yapan esnaf, vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrası binlerce araç kullanılamaz hale geldi. Depremde zarar gören ve daha sonrasında emniyet güçleri tarafından belirlenen otoparklara çekilen pert araçların, ‘change’ adı verilen dolandırıcılığa maruz kalabildiği belirtildi. Haksız kazanç elde etmeyi hedefleyen suç örgütlerinin başvurduğu yöntemlerden biri olan ‘change’ otomobil dolandırıcılığında depremde hasar gören ve kullanılamaz hale gelen otomobillerin motor ve şasi numaraları değiştirilerek başka araçların üzerine kaydedilebildiği aktarıldı. Bu durumdan habersiz olan vatandaşlara satılması ile dolandırıcılık olayının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu durumun yaşanmaması için Kahramanmaraşlı galericiler vatandaşları uyararak araba satın alırken dikkatli olmaları yönünde bilgilendirdi.

“Hurdaya ayrılmıyor, tekrardan trafiğe dönüyor”

Depremzedelerin kullanılamaz otomobillerine ait şasi numarasının, başka çalıntı araçlara kopyalanmaması için de özel bir çalışma yapılması gerektiğini ifade eden ikinci el araba alım satımı yapan Mehmet Yenisoğancı, “Change araç dediğimiz arabalar depremde artık yapılamayacak durumdaki arabalar. Vatandaş da arabasını hurdaya ayırıp satmadığından dolayı tekrar trafiğe dönüyor. Hacizli ve yakalaması olan arabaların üzerine geçiriliyor. Bunun önüne geçilebilmesi için vatandaşlar arabalarını satarken hurdaya ayırıp satması lazım. Devlet tarafından da bunun bir sorgusu yok. Bu araçların nasıl yapıldığı, nerede yapıldığı tarzında kayıtları olmadığından dolayı devlet şu an bir şey yapamıyor. Vatandaşlara da tavsiyemiz bu araçlarını satarken hurda evraklarını alarak satarlarsa geri o evrakları başka bir işlem görmez ve piyasada da kullanılmaz” dedi.

“Vatandaşların duyarlı olması gerekli”

Deprem sonrası bu tarz durumların artış gösterdiğini ifade eden Yenisoğancı, “Arabanın ekspertizini yaptırıyor vatandaş ama bunun sorgusunu da yapması lazım. Bu araba depremde zarar görmüş mü, araba kullanılamayacak hale gelmiş mi, bunu da öğrenebileceği bir yer var mı tarzında. Bu durum şu an ikili ilişkilerle olabilecek şeyler, karşıdaki insana güvenmesi lazım. Ama vatandaşların da bu duruma duyarlı olması lazım ki arabalarını satarken hurda evraklarını aldıkları sürece bu işin önüne geçmiş olurlar” ifadelerini kullandı.

“Herkesin başına bela olabilir”

Özellikle deprem sonrası artış gösteren ‘change’ otomobil vakalarının vatandaşlara sıkıntı çıkartabileceğini dile getiren galerici esnafı Mustafa Başkonuş da, “Adam geliyor, arabayı alıyor evrakı noterde satışı yapılıyor araba sizde kalsın diyor. Bu da yarın bir gün herkesin başına maalesef bela olacak, hırsızlık araba muhabbetleri ile karşı karşıya kalmış olacağız” diye konuştu.