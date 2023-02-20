Deprem Mersin’de kuvvetli hissedildi, vatandaşlar panikle sokağa çıktı

Hatay’da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin kuvvetli hissedildiği Mersin’de vatandaşlar panikle sokağa çıktı.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Hatay’ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem merkez üssünün yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana ve Mersin’de de şiddetli şekilde hissedildi. Diğer illerde olduğu gibi Mersinliler de panikle sokağa kaçıştı. Birçok kişinin araçlarına binerek evlerinden uzaklaşmaya çalışması yer yer trafiğin kilitlenmesine neden oldu. 6 Şubat’ta meydana gelen depremler nedeniyle Mersin’e gelerek oteller başta olmak üzere birçok adrese yerleştirilen depremzedeler de büyük panik yaşadı. Depremin yaklaşık 30 saniye sürmesi ve Mersin’de kuvvetli hissedilmesi dikkat çekti.