Deprem korkusu yerini çocuk cıvıltısına bıraktı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından, Melikgazi Belediyesi tarafından bölgede stadyum içerisinde bulunan çadırkente çocuk parkı kuruldu. Parkta doyasıya eğlenen çocuklar yaşanan depremi unutarak, oyuncakların tadını çıkardı.

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta vatandaşların yaralarının sarılması için bölgeye yardımlar devam ederken, Melikgazi Belediyesi bölgeye Kayseri’den çocuk parkı malzemesi göndererek çadırkente kurdu. Kurulan parkta eğlenen çocuklar, depremin etkisini unutarak keyifli vakit geçiriyor.

Çocukların yüzünü güldürebilmek için çalıştıklarını söyleyen Melikgazi Belediyesi Park Ekipmanları Şefi Şükrü İşler, “Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’nun talimatları ile deprem bölgesine geldik. Burada çadırkentte yaşayan çocuklarımızın bir nebze olsun yüzünü güldürebilmek amacıyla böyle bir oyun parkı kurmayı planladık. Bugün parkımızı bitirdik. Çocuklarımız gördüğünüz gibi oynuyorlar. İkinci parkımızın da şu anda yapım aşamasındayız. Önümüzdeki hafta içerisinde inşallah onu da tamamlayıp, çocuklarımıza bir nebze yardımcı olmaya çalışacağız” dedi.

İşler, bölgedeki insanlar için her türlü faaliyeti yürüttüklerini söyleyerek, “Burada Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak kullandığı alanı biz de kullandık. Onların getirdiği oyun faaliyetleri ve bizim oyun parkımız hepsi bir grup olarak çocukların bir nebze de olsa yüzlerini güldürebilmek için hem bakanlıklar hem de Melikgazi Belediyesi olarak çaba sarf ediyoruz. Biz de depremin ilk anında televizyonlardan takip ediyorduk ama buraya gelip görünce buradaki hayatın daha farklı olduğunu, buradakilerin psikolojik olarak yaşama bir an önce geri dönmeleri için her türlü desteğin verilmesi gerektiğini gördük. Biz de bu meyanda elimizden ne geliyorsa belediye olarak başkanımız başta olmak üzere bütün birim arkadaşlarımızla deprem bölgelerinde her türlü faaliyeti yürütmekteyiz” ifadelerini kullandı.