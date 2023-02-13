Deprem bölgesine takviye baz istasyonu

Hatay’da yıkıcı depremin ardından yaşanan şebeke sıkıntısı nedeniyle bölgeye baz istasyonu kuruluyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde en büyük hasarı alan Hatay’da arama kurtarma çalışmaları sürerken, enkaz çalışmaları iş makinaları ile devam ediyor. İlk günden bu yana yaşanan şebeke sıkıntısı sonrası hem depremzedeler hem çalışma ekipleri büyük sıkıntı yaşadı. Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı’na güvenlik önlemleri alınarak baz istasyonu kuruldu. Devam eden çalışmalarla birlikte kentte şebeke sorunu en aza indirilmeye çalışılıyor.