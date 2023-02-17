Deprem bölgesine kömür sevkiyatı

Manisa’dan vagonlara yüklenen yaklaşık 50 ton kömür depremin vurduğu Osmaniye’ye gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından afetzedelerin yardımına devam ediliyor. Manisa’dan vagonlara yüklenen yaklaşık 50 ton kömür deprem bölgesi olan Osmaniye’ye gönderildi. Kömürler Toprakkale’de vagonlardan boşaltılırken, şu ana kadar 2 bin ton kömür sevkiyatının gerçekleştirildiği kaydedildi.