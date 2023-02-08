Deprem bölgesinden İstanbul’a getirilen yaralı depremzede sayısı 228 oldu

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerden, İstanbul’daki hastanelere sevk edilen yaralı depremzede sayısı 228 oldu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, enkaz altından kurtarılan 63 yaralı, tedavilerinin sürdürülmesi için İstanbul’a getirilmişti. Dün akşam ve bu sabah da deprem bölgesinde yaralıların sevkine devam edildi. Böylece İstanbul’a getirilen yaralı depremzede sayısı 228 oldu.