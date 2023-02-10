Deprem bölgesinden 53 yaralı daha İstanbul’a getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 53 yaralı, 10 yakınıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Adana’dan İstanbul Atatürk Havalimanına getirildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin etkilendiği 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, enkazdan çıkarılan 53 yaralı ve 10 yakını Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri uçakla Adana’dan İstanbul’a getirildi. Depremzedeleri taşıyan askeri uçak saat 15.30 sıralarında Atatürk Havalimanına iniş yaptı. Uçaktan indirilen yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hazır bekleyen ambulanslara alındı. Depremzedeler, yakınlarıyla birlikte sağlık durumlarına göre çevredeki hastanelere götürüldü.