Deprem bölgesinden 10 yaralı depremzede daha İstanbul’a getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremde yaralanan 10 depremzede daha Adana’dan hareket eden İngiltere Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağı ile İstanbul’a getirildi. Depremzedeler ambulanslar ile hastanelere sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremde yaralanan 10 depremzede daha Adana Şakirpaşa Havalimanı’ndan İstanbul’a gitmek üzere kalkan İngiltere Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağıyla Atatürk Havalimanı’na getirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri ve askerler tarafından ambulanslara taşınarak İstanbul’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Aynı uçakta gelen 4 refakatçi de yaralılar ile birlikte hastanelere götürüldü.