Deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamlayan Bosna Hersek ekibi ülkesine döndü

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Türkiye’ye gelen Bosna Hersek arama kurtarma ekipleri, Hatay ve ilçelerindeki görevini tamamlayarak ülkelerine döndü.

Bosna Hersek’ten gelen 70 kişilik arama kurtarma ekibi, Hatay ve ilçelerinde 8 gün aralıksız süren çalışmalarda 3 arama kurtarma köpeğiyle görev yaptı. Bölgede 10’dan fazla kişiyi enkaz altından sağ çıkarmayı başaran Bosna Hersek arama kurtarma ekibi, Hatay ve ilçelerindeki görevini tamamlayarak ülkelerine dönmek üzere yola çıktı. Edirne’de mola veren ekip üyeleri, deprem bölgesinde yaşadıklarını basın mensuplarına anlattı. Arama kurtarma görevlileri, daha sonra Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine hareket etti.

"Enkazdan birçok kişiyi sağ çıkardık"

70 kişi ve 3 arama kurtarma köpeği ile deprem bölgesinde çalışmalara katıldıklarını söyleyen Bosna Hersek Arama Kurtarma Ekibi Şefi Dzenadin Veladzic, "Biz deprem bölgelerine üçüncü gün gittik. Köpeklerimizin ismi Atus, Şmekyy ve Ela. Kurtardığımız sayları söylemiyoruz, bu istatistik işi. Ama enkazdan birçok kişiyi sağ çıkardık. Bu kadar büyük çalışmalarda yer almadık, bu felaketi görmedik. Bosna Hersek’ten çok sayıda arama kurtarma üyeleri deprem bölgesine yardıma gitti. Biz saygı duyuyoruz" dedi.

Türkiye’ye geldikleri ve Türk halkına yardım ettikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Veladzic, arama kurtarma çalışmaları sırasında AFAD’dan, Türk halkından çok destek gördüklerini ve çok iyi iş yaptıklarını ifade etti.

"Uluslararası birlik oldu"

Türkiye’ye geldikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Saray Bosna Arama Kurtarma Ekibi’nden Halise Çengiç, "Bizim ekibimiz 70 kişi. 3 de arama kurtarma köpeğimiz var. Bu köpeklerle çok gurur duyuyoruz. Çok iyi iş yapmışlar. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Vietnam, İtalya ve Güney Afrika ekipleriyle birlikte çalıştık. Uluslararası birlik oldu. İtfaiyeden insanlar da çok iyi iş yaptı. Sanki bizim ailemiz, öyle hissettik. Bize çok mutluluk getirdi. Motivasyonumuz arttı. Aramızda bir bağ oluştu" ifadelerine yer verdi.