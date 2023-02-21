Deprem bölgesinde iletişime engel

Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.4 şiddetindeki iki deprem sonrası en büyük ihtiyaçlardan biri olarak öne çıkan iletişim ihtiyacındaki sıkıntıların yüzde 95’i giderildi. Operatörlerin hızlı bir şekilde yapmaları gereken altyapı çalışmalarına bazı kişiler engel olmak istedi.

Baz istasyonu kurmak için çalışma yapan ekibe müdahale ederek “Yaşam alanı içine baz istasyonu kuramazsınız dağa kurun buraya kurmayın” diyerek çalışmaları engellemek istediler.

Polisten yardım isteyen ekip dağa kurulacak istasyon ile belirlenen alan arasında fark olduğunu belirterek “İletişim afet bölgesinin en önemli ihtiyaçlarından biri çok zor koşullarda çalışarak işimiz yapıp hizmet etmek istiyoruz. Baz istasyonu kuruyoruz jeneratörleri, jeneratörlerin yakıtları kayboluyor her gün kontrol etmek zorunda kalıyoruz. Bir de bu şekilde engellenmek bizi son derece zorluyor” dedi.