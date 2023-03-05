Deprem bölgesinde en ücra noktaya Mehmetçik’ten yardım eli

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, deprem bölgesine gelen içme suyu ve temel gıda malzemelerinin afetzedelere ulaştırılmasında Mehmetçiğin çalışmalarını paylaştı.

Devletin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak Mehmetçik, deprem bölgesine gönderilen su ve gıda malzemelerini hem depoluyor hem de afetzedeler için bölgedeki en ücra noktalara ulaşımını sağlıyor. MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesindeki görevli Mehmetçiğin elden ele içme suyu kolilerini afetzedelere ulaştırılmak üzere kamyonetlere yüklediği görüntülere yer verdi.