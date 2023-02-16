Deprem bölgesinde çalışmalarını tamamlayan Litvanya arama kurtarma ekibi ülkesine döndü

Yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleri İstanbul Havalimanı’ndan ülkelerine dönüyor. Deprem bölgesinden gelen Litvanyalı arama kurtarma ekibi ülkelerine döndü. Litvanyalı arama kurtarma ekibinin lideri Donatas Gurevicius,"’Depremden sonra 42 kişilik ekiple birlikte Türkiye’ye geldik. Sadece iki şehirde arama kurtarma çalışması yaptık. Türk ekiple birlikte omuz omuza çalıştık. İnanılmaz büyük bir deprem. Hiç kimse için böyle bir şeyin üstesinden gelmek kolay değil" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaraları sarmak adına dünyanın farklı bölgelerinden gelen arama kurtarma ekiplerinin afet bölgelerindeki çalışmalarını tamamlamalarının ardından ülkelerine dönüşü devam ediyor. Depremin ardından Türkiye’ye gelerek deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Litvanyalı ekip ülkelerine dönüş öncesi İstanbul Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu. Litvanyalı arama kurtarma ekibinin lideri Donatas Gurevicius Malatya ve Adıyaman bölgesinde faaliyetlerde bulunduklarını söyledi. Gurevicius, ‘’Depremden sonra 42 kişilik ekiple birlikte Türkiye’ye geldik. Sadece iki şehirde arama kurtarma çalışması yaptık. Türk ekiple birlikte omuz omuza çalıştık. İnanılmaz büyük bir deprem. Hiç kimse için böyle bir şeyin üstesinden gelmek kolay değil. Büyük bir birliktelik gördük sahada. Adıyaman ve Malatya’da evlerini kaybeden ve yakınları enkaz altında kalan Türk halkı, bize çay ve çorba dağıttı hatta bazen kendimizi rahat içinde hissettik. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık.’’ İfadelerini kullandı.