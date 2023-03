Deprem bölgesinde büyük kahramanlık örneği gösteren komandolar eğitimini tamamlayarak yemin etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde görev alarak büyük kahramanlık örneği gösteren ve Kastamonu’da 25 haftalık temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 525 uzman erbaş, yemin etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim alan komandolar, deprem bölgesinde görevlendirilmişti. Afet bölgesinde hem enkazdan vatandaşların kurtarılması hem enkazın kaldırılması hem afetzede vatandaşlara yardımların dağıtılması hem de çadır kurulumu gibi çeşitli görevler alan komandolar, Kastamonu’da 25 haftalık eğitimlerini tamamlaması üzerine yemin etti.

Kastamonu’da temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 525 uzman erbaş, Jandarma Teşkilatı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 25 hafta süren eğitimde dereceye giren uzman erbaşlara ödülleri Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç tarafından verildi.

“2 bin 746 personeliyle afet bölgesinde görev alan komandolarımıza teşekkür ediyorum”

Afet bölgesinde komandoların görev aldığına değinen Vali Avni Çakır, “Hepimizi üzüntüye boğan ve ülkemiz tarihinde yaşanan en büyük deprem afetinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Devletimiz ve milletimiz tüm kurumlarıyla bölgede yaraların sarılması ve hayatın normale dönmesi için canla başla çalışmaktadır. İnanıyoruz ki sel haline gelen bu birliktelik ve beraberlikle kısa zamanda yaraların sarılmasını zorlukların üstesinden gelinmesini sağlayacaktır. Ne mutlu sizlere ki mezuniyetine geldiğiniz bu evlatlarınız kahraman komandolarımızla afet bölgesindeki arama kurtarma faaliyetleriyle çadır kentlerde, köylerde, ilçe merkezinde ve görev verilen her noktada vatandaşlarımızın güvenlikleri başta olmak üzere barınma, beslenme ve insani yardım faaliyetleri gibi çok önemli görevleri başarıyla yerine getirerek afetzede vatandaşlarımızın hayır dualarına mahzar olmuşlardır. Afet bölgesinde 2 bin 746 personeliyle 32 gün boyunca görev alan kahraman komandolarımıza ve komutanlarımıza sizlerin huzurunda bir kez daha devletimiz ve milletimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Birliğinize ve görevinize namus ve şerefiniz gözüyle bakıp sahip çıkınız”

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, 25 haftalık eğitimlerini başarıyla tamamlayan toplam 2 bin 525 uzman erbaşın göreve başlamaya hak kazandığını belirterek, “Bu genç uzman erbaşlarımızın eğitimlerinde, komando olmanın gereği yeterli fiziki güce sahip, mesleğini seven, sorumluluklarını bilen, kurum kültürü ve aidiyet duygusu gelişmiş, birlik ruhu ve silah arkadaşlığının yanında milli, ahlakı ve mesleki değerler üzerinde de önemle durulmuş, yasaları, aklı ve bilimi rehber edinen komandolar olarak yetiştirilmeleri hedeflenmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı olarak geçmişten bu zamana kadar terörle mücadelede destan yazan ve milletimizin gönlünde taht kuran jandarma birliklerinin emrinde görev alacak bu genç silah arkadaşlarım da halen görev yapan jandarmalar gibi ’Gitmediğin yer ve kontrol etmediğin alan senin değildir’ prensibiyle vatandaşlarımızın arasında daha görünür ve erişebilir olarak, kutsal vatanımızın her karış toprağında gece ve gündüz demeden görev yapacaklardır. Bu çerçevede jandarma teşkilatının misyon ve vizyonuna uygun olarak başarılarına daha da başarı katarak, vatandaşımız nezdinde saygı ve sevgisini en üst seviyeye çıkaracaklardır. Değerli uzman erbaşlarımız, mensubu olduğunuz jandarma teşkilatının, ülkemizin huzur ve güvenliği ile milletimizin bekası söz konusu olduğunda, devleşen yüce Türk milletiyle beraber yurt içinde ve yurt dışında her türlü şer odaklarına karşı kanı ve canı pahasına mücadele ettiğini unutmayınız. Meslek hayatınız boyunca büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’kanun ordusu’ diye tanımladığı jandarma teşkilatının birer mensubu olarak, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını daima gözetiniz, kanunlara, nizamlara ve amirlerinize mutlak itaat ediniz. Önümüzdeki yıllarda alacağınız zorlu görevlerin üstesinden gelmek ve her an göreve hazır olmak için bu yuvada kazandığınız yetenekleri, yüksek ahlakı değerler ile birleştirerek ve devamlı kendinizi yenileyerek başarılı görevler icra ediniz. Farklı coğrafyalarda ve zorlu şartlar altında görev yaparken, birçok vatandaşın ve silah arkadaşlarınızın can ve mal güvenliği, sorumluluğu omuzlarınızda olacaktır. Biliniz ki, hiç bir mesuliyet bu kadar ağır, bu kadar mukaddes değildir. Birliğinize ve görevinize namus ve şerefiniz gözüyle bakıp sahip çıkınız. İnsanı kazanmak, onu sevmek, korumak ve ona örnek olmakla mümkündür. Üzerimizde taşıdığımız şerefli üniforma, bütün anlatmaya çalıştığım hususların muhteviyatını içine alan bir semboldür. Onu daima yüceltiniz. Yeni görevlerinizde hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Hatay’da görevlendirilen komandolar, arama kurtarma faaliyetinden, emniyet ve asayişin sağlanmasına, çadır kurmadan yaşam destek çalışmalarından, sosyal yardımlardan ve birçok alandan görev ifa ettiler”

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralı vatandaşlara da acil şifalar dileyen Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Albay Mehmet Çelik de, “25 haftalık uzman erbaş komando eğitim kursunu başarı ile tamamlayarak, kahraman jandarma teşkilatında ve sahil güvenlik komutanlığında görev yapmaya hak kazandınız. Burada bulunduğunuz süre içerisinde emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik olarak teşkilatımızın görev ve ihtiyaçları ve meslek hayatınızda karşılaşabileceğiniz, durumlar göz alınarak hazırlanan plan çerçevesinde zorlu hava ve arazi şartlarında verilen her türlü görevi yerine getirecek fiziki yetenek ve dayanıklıyı gelişmiş, şekil, görev ve ruh disiplinliği yüksek birer komando olarak yetiştirilmek üzere yoğun bir eğitim süreci geçirdiniz. Eğitiminizin 20’nci haftasında deprem bölgesi Hatay iline görevlendirilerek, arama kurtarma faaliyetinden, emniyet ve asayişin sağlanmasına, çadır kurmadan yaşam destek çalışmalarından, sosyal yardımlardan ve birçok alandan görev ifa ettiniz. Ülkemizin yaşamış olduğu bu büyük felaketten devletinizin emrinde, milletinizin hizmetinde olduğunuzu, milletimizin yaralarını sarmak için var gücüyle görevinizin başında olduğunu gösteren ve büyük önder Atatürk’ün ’Jandarma her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyet’e aşk ve sadakat ile bağlı tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur’ sözüyle özdeşleşen davranışlarınız için sizleri kutluyor, tebrik ediyorum. Bu kutsal ocakta Atatürk’ün düşüncesi ve ışığında, aklı ve bilimi rehber edinen, gönlü yurt ve yurttaşla dolu milli, ahlaki ve insani değerlere bağlı, hukuka ve insan haklarına saygılı, aldığı vazifeyi ’Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ düsturuyla yerine getiren birer jandarma uzman komanda uzman erbaş olarak yetiştirildiniz. Vatan bizler için hiçbir şey ile değişilmeyecek kadar kutsal bir varlıktır. Bugün hür ve bağımsız olarak yaşadığımız ve uğrunda büyük bedeller ödediğimiz aziz vatanımız ile göklerde dalgalanan şanlı al bayrağımız, şehitlerimiz, gazilerimizin bizlere bıraktıkları kutsal bir emanettir. Tarihten bugüne kadar mukaddes vatan söz konusu olduğunda canını vermekten çekinmeyen Jandarma Genel Komutanlığı personelinin vatan sevgisinin, erişilmez kahramanlık ruhunun, sarsılmaz mücadele azminin ve asil karakterinin bundan sonra sizler ile daha da yükseleceğine, bize bırakılan bu kutsal emanetlere, şehit ve gazilerimiz gibi sizlerin de sahip çıkmak için canınızı seve seve feda edeceğinize inancım tamdır” şeklinde konuştu.

Ailelere de seslenen Çelik, “Gözünüzden sakınarak yetiştirip jandarma komutanlığına ve jandarma sahil komutanlığına gönderdiğiniz evlatlarınız. Zorlu bir eğitim sürecini, aynı zamanda deprem bölgesinde de bir ay süreyle Türk milletinin hizmetinde verilen her türlü görevi başarıyla tamamlayarak, teşkilatımıza katılmaya hak kazanmışlardır. Onlar ile ne kadar övünseniz azdır. Onlar sizin evlatlarınız olduğu kadar bizim de evlatlarımız olmuştur. Böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için hepinize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Üzerinde yaşadığımız toprağı mukaddes bir toprak yapmak için, canlarına seve seve feda eden, sarsılmaz inançları ve eşsiz cesaretleriyle vatanımızı ve bölünmez bütünlüğümüzü koruyarak, bağımsızlığımızı sağlayan başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve yaşarken onurlandırılan kahraman gazilerimizi sonsuz minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Uzman Onbaşı Samet Taş, yaş kütüğüne plaket çaktı. Jandarma Marşı’nın okunmasının ardından Jandarma Mehteran Birliği’nin gösterisi ailelerden büyük alkış aldı. Törende uzman erbaşların sunduğu tüfekli hareketler ile göğüs göğse muharebe tekniği gösterileri de katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Gösterinin sonunda askerler, kule oluşturarak düşmana korku dosta güven verdi. Ayrıca Kastamonu İl Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından komandoların göreve gitmesi ve Kastamonu’dan ayrılması sebebiyle dua edildi. Tören geçişinin ardından uzman erbaşlar, aileleriyle özlem giderdi. Uzman erbaşların aileleriyle buluşmasında duygusal anlar yaşandı.