Deprem bölgesi için Tekirdağ’da fabrikalar battaniye üretimine başladı

Tekirdağ’daki fabrikalardan kimisi deprem bölgesine battaniye ve kıyafet gönderirken, kimi fabrikalar da üretim bandını değiştirerek battaniye üretimine başladı.

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı iki büyük deprem sonrası kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışırken, ülke genelinde düzenlenen yardım kampanyaları da devam ediyor. Türkiye genelinde başlatılan yardım kampanyalarına katkıda bulunmak isteyen vatandaşların taleplerini karşılamak için Tekirdağ’da bulunan bir fabrika üretim bandını değiştirerek, battaniye üretimine başladı. Afet bölgesine battaniye ulaştırmak isteyen vatandaşlar adına 100 TL’ye üretilen battaniyeler, Kapaklı Kaymakamlığına teslim ediliyor.

Ayrıca isminin açıklanmasını istemeyen başka bir fabrika da üretilen 10 bin adet battaniye ve 40 bin kıyafet, kazak, montu deprem bölgesine gönderilmesi için kaymakamlığa teslim etti.