Deprem bölgelerinden yürek yakan kareler

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından ortaya çıkan kareler, yürekleri burktu.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın yanı sıra depremin vurduğu bölgelerden çekilen fotoğraflar, yürekleri yaktı. Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen ve arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler zaman zaman sevindiren haberler verirken, bölgeden çekilen kareler depremin boyutunu gözler önüne serdi. Enkaz altında kalan ve sadece eli görünen siviller, bir babanın çocuğunun battaniyeye sarılı cansız bedenini kucağında taşıdığı kareler, yaşanan felaketi bir kez daha gösterdi.