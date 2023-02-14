Deprem anları güvenlik kamerasına yansıdı, ortaya çarpıcı görüntüler çıktı

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem anları güvenlik kameralarına yansıdı. 10 şehri etkileyen depremler esnasında fabrikalar, işyerleri, evler ve tesislerde büyük panik yaşandı. Gece vardiyasında depreme yakalanan çalışanlar ne yapacağını şaşırırken, bir tesisin dış güvenlik kamerası adeta yerinden fırlayacak gibi hareket etti.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman’da büyük yıkıma sebep olan sabahki ilk depremde binalar adeta beşik gibi sallanırken, bir tesisin dış kamerası gecenin karanlığını aydınlatan ışıkları kaydetti. Tesisin kamerası adeta yerinden sökülürcesine sallandı.

Bir eczanedeki ilaçlar ise deprem esnasında etrafa saçıldı. İnternet kafedeki bilgisayarlar ise yerinden sökülürcesine sallandı. Bir üretim tesisinde gece vardiyasındaki işçiler de panikle işyerlerini terk ettiler.

Bir çok noktada deprem ışık kümesi oluştururken o anlarda gecenin karanlığı adeta aydınlandı.

Evlerdeki güvenlik kameralarında ise bütün eşyalar ve malzemeler adeta yerinden söküldü.

Hatay İskenderun’da gemiye binen kamyon sürücüleri de zor anlar yaşadı.

Güvenlik kamerasındaki depremler, dehşetin merkezi dışındaki 10 ilde de ciddi paniğe yol açtığını gösteriyordu.

Kameralar adeta yerinden fırlayacak gibi kayıt yaparken, yaşanan dehşetin yıkım olmayan noktalardaki hareketliliği izleyenleri şok etti