Deprem anında yapılması gerekenlere dair uyarılar

Bilecik İnsani Yardım Vakfı (İHH) Arama Kurtarma Ekibi Başkanı Serhat Seymen, deprem anında yapılması gerekenlere dair açıklamalarda bulundu.

Serhat Seymen, deprem anında yapılacaklara ilişkin uyarılar yaptı. Seymen, "Deprem anında yaşam üçgeni oluşturun ve bunlar çök-kapan-tutun. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere gibi eşyalardan uzak durulmalıdır. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa yanına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap gibi) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir. Kısacası, güvenli bir yer bulup, diz üstü çökünüz, başınızı ve ensenizi koruyacak şekilde kapanınız, düşmemek için sabit bir yere tutunuz" diye konuştu.

"Son 30 yılda sadece doğal afetlerden dolayı dünya genelinde 2.3 milyon insan hayatını kaybetti"

Bilecik İHH Arama Kurtarma Ekibi Başkanı Serhat Seymen, son 30 yılda sadece doğal afetlerden dolayı dünya genelinde 2.3 milyon insanın hayatını kaybettiğini, afetlere hazır olmak gerektiğini anlattı. Gönüllülük esasıyla çalıştıklarını belirten Seymen, "Uzmanlaşmanın uzun yıllar aldığı arama kurtarma eğitimleri İHH bünyesinde devam ediyor. Şimdiye kadar farklı seviyelerde 850 kişi bu eğitimleri almış ve afetlere hazır durumda" dedi.