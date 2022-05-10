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“Deposunun yıllardır soyulduğunu iddia eden vatandaş için valilikten açıklama” başlıklı, Sinop mahreçli haberimiz kaynağından iptal edilmiştir. Abonelerimizden özür dileriz.
“Deposunun yıllardır soyulduğunu iddia eden vatandaş için valilikten açıklama” başlıklı, Sinop mahreçli haberimiz kaynağından iptal edilmiştir. Abonelerimizden özür dileriz.
Genel 10.05.2022, 20:07
“Deposunun yıllardır soyulduğunu iddia eden vatandaş için valilikten açıklama” başlıklı, Sinop mahreçli haberimiz kaynağından iptal edilmiştir. Abonelerimizden özür dileriz.