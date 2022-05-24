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Denizli’nin Acıpayam ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Göçük altında kalan işçi olup olmadığı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Göçük altında kalan işçi olup olmadığı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Göçük altında kalan işçi olup olmadığı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.
Genel 24.05.2022, 22:19
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Göçük altında kalan işçi olup olmadığı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.