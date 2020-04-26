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Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasının 4. gününde de sessizlik hakim oldu

DENİZLİ’DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ 4. GÜNÜNDE DE SESSİZLİK HAKİM

Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasının 4. gününde de sessizlik hakim oldu

DENİZLİ’DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ 4. GÜNÜNDE DE SESSİZLİK HAKİM

26 Nisan 2020 Pazar 11:50
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Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasının 4. gününde de sessizlik hakim oldu

Denizli’de sokağa çıkma kısıtlamasının 4. gününde kent genelinde sessizlik devam etti. Ana arter ve kavşaklarda polis geniş güvenlik önlemleri alarak yol kontrolü yaptı. Denetimlerde görevli araçların geçişlerine izin verilirken, kısıtlamayı ihlal eden kişilere ise cezai işlemi uygulandı.

Denizli halkının, sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyması dikkatlerden kaçmadı. Kentin yoğun olarak kullanılan ana yol, cadde ve kavşaklarda polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak kontrollerine devam etti. Ekipler uygulama noktalarından geçen her aracı durdurarak görev belgelerini kontrol etti. Görevli olarak kısıtlamadan muaf olan kişi ve araçlar yollarına devam ederken, kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlar hakkında ise 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı. Vatandaşların kurallara büyük oranda uyması sonucu kentte yollar boş kaldı.

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