Denizli’de kadınlar, kadına yönelik şiddetle mücadele için bir araya geldi

Denizli’de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınlar bir araya gelerek, kadına yönelik şiddeti kınayan sloganlar söyleyerek etkinlik gerçekleştirdi.

Denizli’de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu ile katılımcı kadınlar tarafından sloganlar ve pankartlarla korona virüs tedbirleri kapsamında etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında bir araya gelen kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı sloganlar eşliğinde basın açıklaması gerçekleştirdi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Candoğan Parkı önünde bir araya gelen kadınlar adına açıklamada bulunan Ebru Koç Acar, kadınlar bugün dünyanın dört yanında eşitsizliği, yoksulluğu, savaşları ve şiddeti üreten erkek egemen kapitalizme karşı isyanı meydanlara taşımak olduğunu belirtti.

“Kadınlar bugün dünyanın dört yanında”

Acar, “Biz kadınlar bugün dünyanın dört yanında eşitsizliği, yoksulluğu, savaşları ve şiddeti üreten erkek egemen kapitalizme karşı isyanımızı meydanlara taşımak, kadın dayanışmasının sınırları aşan gücüyle buluşmak ve itirazlarımızı hep birlikte daha fazla duyurmak için yine alanlardayız. Dünya genelinde her gün en az 137 kadın, en yakınındaki erkekler tarafından öldürülüyor. Her üç kadından biri yakın aile fertlerinden biri ya da eski eşi tarafından fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor. Her yıl 12 milyon kız çocuğu zorla evlendiriliyor ve milyonlarca kadın sıradanlaştırılan erkek şiddeti tehdidiyle yaşamaya zorlanmaya devam ediyor” dedi.

“Mücadeleyi büyütürsek kazanacağımızı biliyoruz ve vazgeçmiyoruz”

Acar, “Şiddeti önlemenin yolu caydırıcı yargı kararlarından, yeterli sayıda sığınma evinin açılmasından geçer. Tüm bunların hayata geçirilmesinin tek yolu da kadın mücadelesinden ve kadın dayanışmasından geçer. Bugün çok daha güçlü ve çok daha örgütlü olarak hayatlarımıza ve haklarımıza sahip çıkıyor ve yaşamlarımızı savunmak için sokaklara çıkıyoruz. Hakkımız olanı ancak sokaklarda olarak alacağımızı, evde, işte, sokakta, cezaevinde, okulda ve yaşadığımız her yerde mücadeleyi büyütürsek kazanacağımızı biliyoruz ve vazgeçmiyoruz” diye konuştu.