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Denizli’de 400 metrelik kuyruk

DENİZLİ’DE YAKLAŞIK 400 METREYİ BULAN PTT KUYRUĞU GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ.

Denizli’de 400 metrelik kuyruk

DENİZLİ’DE YAKLAŞIK 400 METREYİ BULAN PTT KUYRUĞU GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ.

08 Mayıs 2020 Cuma 14:30
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Denizli’de 400 metrelik kuyruk

Denizli’de yaklaşık 400 metreyi bulan PTT kuyruğu görenleri şaşkına çevirdi. Kuyrukta sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi için polis yoğun çaba gösterdi.

15 Temmuz Delikli Çınar Meydanı’nda bulunan ve kentin en işlek caddelerinden olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sokaklara döküldü. Vatandaşlar postane ve bankalarda yoğunluk oluştururken, özellikle postanede uzunluğu 400 metreyi bulan kuyruk oluştu.

Oluşan uzun kuyruklardan dolayı iki gündür postaneye geldiğini söyleyen Mert Koç, “Kuyruğun bu kadar uzun olacağını düşünmüyordum. İki gündür gidip geliyorum. Bugün de erken geldiğim zaman alabileceğimi düşündüm ama görüyorum ki baya bir sürecek. Kaç saat burada bekleyeceğimi bilmiyorum” dedi.

Her sabah çalıştığı işe postanenin bulunduğu caddeden giden Eren Altunay ise, “İşe bu caddeden gidiyorum. Sabah 08.00’de gördüğümde şaşırmıştım. Bu insanlar bu kadar uzun sırayı neden bekliyor, kaçta buraya geliyorlar gibi aklımda bir sürü soru oluşuyor. Şahsen hala şaşırıyorum. Saat şu an 11.00, neden beklediklerine de anlam veremiyorum” diyerek şaşkınlığını anlattı.

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