Denizli itfaiyesi 35 canı kurtardı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için bölgeye giden Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 35 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından bölgeye giden Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Gece gündüz demeden günlerdir enkaz altında canlı arayan ekipler, 35 vatandaşı enkazın altından çıkardı. Bölgede AFAD koordinatörlüğünde çalışmalarını devam ettiren ekipler, zaman geçse de bir canı kurtarmak için yoğun mücadele sergiliyor.