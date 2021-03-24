Denizlerde kofana bolluğu, ağırlığı 12 kiloya kadar çıktı

Son zamanlarda denize avlanmaya çıkan balıkçıların ağlarına takılan kofana balığı ağırlıkları 12 kiloya kadar çıkmasıyla şaşırttı. Kofana balığı bolluğu tezgah fiyatlarına da yansıdı.

Türkiye karasularında yaklaşık 10 yıldır nadiren görülen kofana balığı, bu yıl 3’üncü kez sürü halinde denizlerde görüldü. Geçtiğimiz yıl kilogram fiyatı tezgahlarda 200 ile 250 lira arasında satılan Kofana Balığı bu yıl bollukla beraber 80 liraya düştü. Kofananın ağırlığı ise 7 kilodan ile 12 kiloya kadar çıktı.

Beylikdüzü’ndeki Balıkçı Kenan Balcı, 3’ncü kez denizlerde Kofana akını olduğunu ifade ederek, “ 80 liraya kadar düştü kofana balığı kilo fiyatı. Kılçıksız kemiksiz balık Kofana. Kofana demek denizlerde bereket demek. Bir kofana binlerce adet yumurta yapıyor. İnşallah ümitliyim önümüzdeki günlerde daha çok olacak. Kilosu 250 - 300 liraydı şimdi bugün 80 liraya düştü. Bu bolluk devam ederse çok düşeceğini tahmin ediyorum. 10 sene önceden bu yana sürüler halinde ilk kez bu sene çıkıyor. 3 defadır sürü halinde halka ulaştı Kofana. Zengin balığıydı şimdi orta hallilerin balığı oldu. İnşallah garibanın balığı da olur. Balıkçı camiası olarak çok mutluyuz” dedi.

“7 kilodan 12 kiloya kadar balığımız var”

10 sene önce kofana balığının kilosunun 2 buçuk 3 kilo arasında değiştiğini kaydeden Balcı, “10 sene sonra büyüdü geldi Kofana bir tanesi 7 kilodan 12 kiloya kadar balıklarımız var. Büyüklerin lezzet daha güzel oluyor” diye konuştu.